İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2020 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5893
  • EURO
    9,2438
  • ALTIN
    458.589
  • BIST100
    1426.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı: Burası Trabzonspor! Trabzonspor asla kabul etmez
Spor

Abdullah Avcı: Burası Trabzonspor! Trabzonspor asla kabul etmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Aralık 2020 Cumartesi 21:50 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:51
ABONE OL

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Galatasaray maçını değerlendirdi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Aslında oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika Galatasaray'ın hakimiyetiyle geçeceğini, baskıyı nasıl kıracağımızı konuştuk. Adım adım ilk yarı sonuna kadar oyuna daha fazla hakim olduk

Galatasaray topa sahip olunca ikinci, üçüncüyü çevirince bir daha hamle yapamayacak görüntüsü vardı. Stoperden merkezin çıkması ve orta sahanın çıkmasıyla devreye yenik girdik

İkinci yarıda oyuna girebilirdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. O bizi tekrar oyuna sokardı. Burası Trabzonspor! Trabzonspor asla kabul etmez.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.