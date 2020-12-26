Abdullah Avcı: Burası Trabzonspor! Trabzonspor asla kabul etmez

26 Aralık 2020 Cumartesi 21:50 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:51

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Galatasaray maçını değerlendirdi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Aslında oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika Galatasaray'ın hakimiyetiyle geçeceğini, baskıyı nasıl kıracağımızı konuştuk. Adım adım ilk yarı sonuna kadar oyuna daha fazla hakim olduk

Galatasaray topa sahip olunca ikinci, üçüncüyü çevirince bir daha hamle yapamayacak görüntüsü vardı. Stoperden merkezin çıkması ve orta sahanın çıkmasıyla devreye yenik girdik

İkinci yarıda oyuna girebilirdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. O bizi tekrar oyuna sokardı. Burası Trabzonspor! Trabzonspor asla kabul etmez.