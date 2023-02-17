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Spor

Abdullah Avcı: Bütün ülkenin manevi desteğini hissettik

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Basel'i 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2023 Cuma 00:11 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Bütün ülkenin manevi desteğini hissettik
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Bütün ülkenin manevi desteğini hissettik. Türkiye'nin takımı bugün Trabzonspor oldu. Rekabette olduğumuz takımların da takımı olduk. Tribünde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Malatyaspor ve nice takımın bayrakları. Oyunu değerlendirmeyeceğim ama 5-6 net pozisyonumuz vardı. 1 pozisyon verdik. Onun dışında oyuncularım oyun disiplinine sadık kaldılar. Bir sürü fırsatlar da var. Bu konsantrasyon, ufak da olsa bize bir avantaj sağladı. Kazanmak önemliydi. Bu kadar olumsuzlukta, insanları biraz mutlu edebilsek, kafalarını birazcık buraya çevirtebildiysek, bir tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize." dedi.

Trabzonspor'a destek veren tüm kulüplere teşekkür eden Avcı, "Buraya gelen tüm kulüplere, dışarıdan destek verenlere, kötü günde harika bir görüntüydü. Teşekkür ediyorum. Senelerdir bunları söyleyen bir teknik adamım; bu dostluk, bu tatlı rekabet, saygı içinde olduğu sürece gelişecektir. Futbolun iyileştirici gücünü bugün bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

İkinci maçı da kazanmak istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Saygı ve sevgiyle her şeyi çözeriz. Bunu kaybetmeyelim. Yaralarımızı saracağız. Bir perde kapandı, bir maç daha var. İlk yarısını 1-0 kazandık, ikinci yarısı var. 1 hafta sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Avcı ayrıca, "Ülke futbolu adına Avrupa'da 4 takımla devam edebilmek çok önemli. Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor çok iyi gittiler. Avrupa'da son 16'ya kalabilmek çok önemli. Konferans Ligi'ni iyi ki kurmuşlar, Avrupa'da oynayabilmek önemli. Umarım haftaya tur atlar, kura çekimini bekleriz." dedi.

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