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Abdullah Avcı: Daha hızlı olmamız lazım

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

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Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Oyun anlamında değiştirdiğimiz düzen vardı. 5 maçtır bunun karşılığını alıyoruz. Rakip kapanacaktı. Çözümlerimiz vardı. Daha hızlı olmamız lazım. Bütün alanı doğru şekilde aşmalıydık. 20. dakikaya kadar bunu yapamadık. Oyunun hızını artırmamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık. Pozisyon da bulduk. 5 haftada 4 galibiyet aldık. Milli araya girerken ivme yukarıya gidiyor. Öz güven kazandıracak. Milli takıma giden 10-11 oyuncumuz var. Umarım sakatlıksız dönerleri. Milli takıma başarılar diliyorum bütün kalbimiz onlarla.

 

 

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