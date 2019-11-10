Abdullah Avcı: Daha hızlı olmamız lazım
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:
Oyun anlamında değiştirdiğimiz düzen vardı. 5 maçtır bunun karşılığını alıyoruz. Rakip kapanacaktı. Çözümlerimiz vardı. Daha hızlı olmamız lazım. Bütün alanı doğru şekilde aşmalıydık. 20. dakikaya kadar bunu yapamadık. Oyunun hızını artırmamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık. Pozisyon da bulduk. 5 haftada 4 galibiyet aldık. Milli araya girerken ivme yukarıya gidiyor. Öz güven kazandıracak. Milli takıma giden 10-11 oyuncumuz var. Umarım sakatlıksız dönerleri. Milli takıma başarılar diliyorum bütün kalbimiz onlarla.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.