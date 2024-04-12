Abdullah Avcı: Daha sert bir takım olmalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahalarında 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Devre arasında Trezeguet'in sakatlandığını ve o yüzden oyundan çıkardıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Trezeguet değişikliği sakatlık kaynaklıydı. Rakibi beşli bekliyorduk ve iyi çalışmıştık. Oyun da bizim istediğimiz gibi başladı. İlk yarıda pozisyonlar var ama pas hızını daha iyi yapmalıydık. Böyle rakiplere karşı fırsatları değerlendirirsen rakip daha çok risk alıyor." ifadelerini kullandı.

Yumuşak bir takım olduklarını ve bunu düzeltmeleri gerektiğini söyleyen Abdullah Avcu şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"İkinci yarıda oyun iyi değildi. Topa sahip gibi gözüktük. Bu tip rakiplere karşı yıpratıcı koşular yapman gerekiyor. İkinci yarıda duygularımız karıştı. Kaybettik. Yumuşak bir takımız, daha sert olmamız gerekiyor. Rakip golde 4 kişinin arasından çıkıyor. Bu iyi olmadı. Üçüncülük avantajını korumak istiyorduk."