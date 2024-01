Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşılaşması öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Abdullah Avcı, yaşanan sıkıntılar, transfer süreci ve bugün oynanacak olan Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu.

Şu anda bir süreçten geçtiklerinin altını çizen başarılı hoca, "Bu süreçten her takım geçebilir. Bu durumlardan Trabzonspor her zaman güçlü çıkmıştır, yine güçlü çıkacaktır. Bundan hiçbir şüphem yok. Trabzonspor forması her zaman sahaya 3 puan için çıkar. Derbide de hedefimiz 3 puan. Galatasaray'ı yenerek yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Galibiyet birçok şeyin düzelmesi için önemli bir adım olur" ifadelerini kullandı.

Avcı, transfer konusunda da şöyle konuştu; "Başkanımız Ertuğrul Doğan transferlerle ilgili çok yoğun çalışıyor. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa onları yapacağız. En iyisini yapmaya devam edeceğiz. Hedef ve planlarımız doğrultusunda transfer çalışmaları yapıyoruz. Şu an itibariyle sağlıklı şekilde gidiyoruz. Umarım daha zengin kadroyla bunu daha iyi hale getirebiliriz. Afrika Kupası'ndan dönen oyuncularımızla daha iyi olacak. Bize daha iyi hayal ettirecek."