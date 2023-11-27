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Spor

Abdullah Avcı: En iyi şekilde oynamaya çalışacağız

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi konuştu. Deneyimli çalıştırıcı sahanın zemini ile ilgili gelen soru üzerine, 'Futbolun içinde bu var. Stat zemini iyi gözüküyor. Şartlar bu, en iyi şekilde oynamaya çalışacağız.' yorumunu yaptı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: En iyi şekilde oynamaya çalışacağız
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı öncesi açıklama yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Milli takımımızı, Montella'yı tebrik ediyorum. EURO '2024'te başarılar diliyorum. Bu oyun açık havada oynanıyor. Her zaman kalabalık ortamda, güller içinde oynanmıyor. Futbolun içinde bu var. Stat zemini iyi gözüküyor. Şartlar bu, en iyi şekilde oynamaya çalışacağız." dedi.

Abdullah Avcı, "10 puan aldık ama oyun olarak eksiklerimiz var. Biz yarışırken bu puanları almak bizi hızlandıracak. Her anlamda takımı geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım bu süreci en iyi şekilde değerlendiririz. Bütün planlarımızı kazanmak için yaptık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Rıza hoca ile çok önemli işler yaptılar. Şimdi yeni bir hoca ile değişen sistemleri var. Yeni neslin teknik direktörleri sırayla geliyor. Biz de yaşlanıyoruz. Servet Çetin burada, Egemen Korkmaz benim yanımda, Volkan Demirel Hatayspor'da... Ben 2000'li yıllarda bunları izlemeye gitmiştim şimdi bıraktılar teknik adam oldular. Onlara da başarılar diliyorum. Umarım iyi oyunla buradan döneriz." sözlerini sarf etti.

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