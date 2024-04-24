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Spor

Abdullah Avcı: Enis'in gördüğü kırmızı kart doğruydu

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kupada alınan galibiyet sonrası konuştu. Enis Destan'a verilen kırmızı kartın doğru bir karar olduğunu belirten Avcı, 'Enis Destan'ın atılması doğru bir karar. o hareketi yapmaması lazım.' ifadelerini kullandı.

24 Nisan 2024 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Enis'in gördüğü kırmızı kart doğruydu
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

İyi bir skor aldıklarını söyleyen Avcı, "Ligdeki puan durumu veya bulunduğu konumu yansıtan bir takım değil. Çok deneyimli bir takım. Topa sahip olduğunda rahatlığı ve özgüveni var. Top rakipteyken sorunları var. Bizim de aynı sorunlarımız var. Maça böyle bir oyun başlangıcı yapmamamız lazım. 40. saniyede gol yiyorduk. Temaslı oyun oynamamız lazım. Edin'in golüyle öne geçtik ama 3-1'den maçı verebilirdik. Biz 25 dakika blok halinde durduk Uyarılarımıza rağmen bunu devam ettirdiler. 11-10 kalmamız oyuncularda skoru yakalamak gibi bir durum oluşturdu. İkinci yarı için bu sözlerimi alıyorum. Zaman zaman doğru geçişler yaptık. Pozisyonlar yakaladık. Rakip de gol atabilirdi ki attı da. Doğru savunma yaparsan doğru hücum da yaparsın. Biz eksikken bunu yapabiliyorsak bütünde bunu yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART DOĞRUYDU"

Enis Destan'ın kırmızı kartının doğru olduğunu söyleyen Avcı, "Enis Destan'ın atılması doğru bir karar. o hareketi yapmaması lazım. Bizim işimizin bir bölümü oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Enis iyi bir profesyoneldir, zaten çalışarak bu hale geldi. Bu iletişimi kuracağız onunla. O da mahcubiyetini yaşıyor. Belki de atılması daha hayırlı oldu. Umarım bundan sonraki yaşantısında bu kırmızı kart ders olur." dedi.

Son olarak Pepe, Fountas, Berat ve Onuachu için konuşan Avcı, "Pepe, Onuachu, Berat var. Berat'la gelecek sezon için konuşuyoruz. Şampiyonlukta 30 küsür maç oynayan bir isim. Bu konularla ilgili Pepe ve Onuachu ile de yapıyorum. Fountas ile ilk defa burada çalışıyorum. Gördüğüm en enteresan gol vuruşları olan birisi. Umarım bu şekilde faydalanmaya devam ederiz." sözlerini sarf etti.

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