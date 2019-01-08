Abdullah Avcı: Fenerbahçe'den teklif almadım

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'da yayınlanan Stadyum Özel programında konuşan Avcı, Fenerbahçe'den teklif almadığını söyledi.

"Sezon sonuna kadar Başakşehir'e odaklandım"

"Fenerbahçe'den teklif almadım. Sezon sonuna kadar tamamen Başakşehir'e odaklandım"

"2 tane harika kaleciye sahibim"

"Fenerbahçe altyapısından yetişmiş 2 tane harika kaleciye sahibim. Mert her maç ortalama 30 tane ayağıyla oyun başlatıyor. Bu çok önemli. Ben bir oyuncuyu performansla değerlendiririm, yediği bir gol ya da kaçırdığı gol ile değerlendirmem"

-Adebayor'un fiziksel ve taktiksel olarak iyi bir duruma gelmesini bekledik.

-Robinho farklı pozisyonlarda oynayabilen kaliteli bir oyuncu.

-Serdar Taşçı 2,5 sene öncesine kadar alamayacağımız bir futbolcuydu.

-İrfan Can geldiği günden bugüne kadar kendini çok geliştirdi.

-Mossoro keşke 24-25 yaşında olsaydı.