Abdullah Avcı: Fırsatı değerlendirdik

AA 20 Mart 2021 Cumartesi 22:52 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:52

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'a geleli 130. günü geride bıraktığını belirterek, "15. galibiyetimizi aldık, bir kupa kazandık. Hep gelişimden bahsediyoruz, oyun ve oyuncu açısından. Adım adım mesafe kat ediyoruz." diye konuştu.

Pandemi dönemini yaşayan ve bundan etkilenen takımlardan bir tanesi olduklarını ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Bu süreçte bazen inişler, çıkışlar ve dalgalanmalar olabilecek. Bugün oyuna, topa sahip olarak özellikle de savunma güvenliğini doğru alarak oynamamız gerekiyordu. Oyunun ilk yarısında 1-0 önde ve topa sahip olup skoru artırmamız gerekirken penaltından yediğimiz 1 gol, sonrasında da buna tekrar cevap verdik. Rakibimizin yetenekli oyuncuları var. Sayısal olarak da üzerimize fazla geldiler. Orada zaman zaman Uğurcan'ın devreye girip kurtardığı, zaman zamanda bizim girip kaçırdığımız, topa sahip olduğumuz, bazen geçişleri kullandığımız durumları yaşadık. "

Avcı, maçın bütününe bakıldığında olumlu ve olumsuz tarafların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Olumsuz tarafları da olacak ki kazanırken gelişmeyi tespit edelim, ona göre nasıl hareket edelim. Dün Galatasaray puan kaybetti, yarında Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bizim bu fırsatı değerlendirip 3 puanı cebimize koymamız gerekiyordu. Onun için kazandık. Yoğun bir süreç, bir 1 haftalık süreç daha var. Bu bize çıkan şansı, fırsatı önümüze koyup değerlendirmek istiyoruz. Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp gelişmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum"