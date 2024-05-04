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Spor

Abdullah Avcı: Futbolda intikam olmaz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Samsunspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından görüşlerini aktardı.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 21:52 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Futbolda intikam olmaz
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Samsunspor, Trabzonspor'u ağırladığı mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrılırken Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Hem oyun olarak hem bireysel performans olarak çok düşük kaldık. Bugün ligde işte en yakın rakibine haftaya başlarken birine 6, birine 7 puan olması bile bir şeyi değiştirmez. Bir kere şöyle bir şey var, futbol oyunu şöyle bir oyundur; oyunun her anını doğru oynayacaksın. Bu oyun sana cevap verir vermez ama oyunun her anını ciddiye alarak oynaman gereken bir oyundur futbol. Bugün artık bir sürü planların, organizasyonların olduğu... Duygularınla, genel durumunla hareket edemezsin. Bugün şunu söyleyebilirim; hem bireysel performans olarak hem oyun olarak çok düşükte kaldık.

"Rakip ne yapıyor? Maçtan evvel de söylemiştim. En güçlü yaptıkları iş; oynadıkları direkt oyun ve ikinci topa yaptıkları baskı. Şimdi bizim bunu nasıl karşılamamız gerekiyor? İkinci topu nasıl almamız gerekiyor? Aldıktan sonra nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Ve sonra topa sahip olduktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi, bu oyunda bize bunu hissettirdiler. Biz, bunu kırmak için gerekli doğru hareketleri yapamadık. Oyunları doğru kuramadık. İkinci topları alamadık. Sonrasında rakip bir penaltıyla devreye girdi. Futbolda intikam olmaz, hesaplaşma olmaz. İyileştirme gücü vardır. Dilimizi ve üslubumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Bu bir oyun!"

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