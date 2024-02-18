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Spor

Abdullah Avcı galibiyet serisi yakalamak istiyor

Kupada Gençlerbirliği ve ligde Hatayspor'u mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de de Pendikspor'u da mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Sabah18 Şubat 2024 Pazar 11:47 - Güncelleme:
Abdullah Avcı galibiyet serisi yakalamak istiyor
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Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ancak önce Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eleyip ardından da ligde Hatayspor galibiyeti ile kendine gelen Trabzonspor, Pendikspor deplasmanında seri arıyor.

Üçüncülük koltuğunu geri alan Karadeniz artık kayıp yaşamadan yola devam etmeyi istiyor. Küme potasında yer alan İstanbul ekibi karşısında kazanmaktan başka düşüncesi olmayan bordo-mavililer'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve A takım listesinden çıkartılan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra sakatlığı geçen ancak henüz hazır olmayan Mislav Orsic maç kadrosunda yer almayacak. Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Nicolas Pepe ve Paul Onuachu ise İstanbul kafilesine alındı.

ABDULLAH AVCI'DAN UYARI

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Pendikspor maçı öncesi tedbiri elden bırakmıyor. Hatayspor karşısında iyi oyun oynadıklarını ve bunu geliştirmeleri gerektiğini belirten Avcı, "Rakibimiz ikinci yarıda kadro kalitesini artırdılar. Başarılı sonuçlar da aldılar. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Oyunun her hafta daha da üzerine koyarak devam etmeye başladık. Kazanarak yolumuza devam edelim" diyerek takımını motive etti.

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