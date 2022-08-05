Abdullah Avcı: Galibiyetle başlamak önemli

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu.

Avcı maç sonu açıklamasına, "Sezonun ilk maçları, zor maçlardır. Benzer örnekleri çok yaşadık. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye'de iken lige yeni çıktığımızda ligin şampiyonunu yenerek başlamıştık. Bir de geçen hafta kupa aldık. Yorucu bir sezondan geçtik. Toparlanmalar kolay olmuyor. Kazanabilmek çok önemliydi. İnişler, çıkışlar, oyun akışında daha dominant olmamız gerekiyor. Bunların hepsi ligin ilk maçında karşımıza çıkabilecek senaryoydu." sözleriyle başladı.

Teknik değerlendirmesinde ise Avcı, "Rakip 5'li başladı, 4'lüye döndü. İstanbulspor'un çok güzel bir oyun planları var. Geçen sezon duran topta alan savunması yapıp gol yemeyen bir takıma duran toptan 2 gol attık. Taç atışlarına, duran toplara çalıştık." sözlerini kullandı.

Takımının performansından genel olarak memnun olduğunu belirten Avcı, "Oyunculardan çok memnunum. Performanslar tartışılır ama iyi niyetli şekilde söylediklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. İlk sezona başlarken, galibiyetle başlamak önemli. İçerideki maçtan sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var. Buraya gelen taraftara teşekkür ediyorum. Geçen sezondan beri bize çok destek oldular. Cuma günü içeride oynayacağımız maçta bu senenin ilk iç saha maçında bizimle beraber desteklerini, enerjilerini yeni hikaye yazarken göstersinler. Cuma akşamı bu kadar taraftarın gelmesi önemli." diye konuştu.

Ünlü sanatçı merhum Kazım Koyuncu'yla ilgili anekdot anlatan Avcı, "2004/05 galiba, yanlış hatırlamıyorsam, İstanbulspor'a karşı oynadığımız maçı burada izleyen Kazım Koyuncu da izlemişti. Onu anmış olalım." sözlerini kullandı.

Eski kulübü İstanbulspor'da geçirdiği dönemden bahseden deneyimli teknik adam, "İstanbulspor'un benim için ayrı yeri var. 8.5 sene geçirdim. Avcı piyasada varsa İstanbulspor'un emeği çok fazla." açıklamasını yaptı.

Avcı açıklamasının sonunuda ise, "Bizim analizlerimiz, pratiklerimiz var. Haftanın son gününü buna ayırıyoruz. Süper Kupa'daki golümüz duran top; buna çalıştık, bugün duran toplarda 2 tane gol attık. Çalıştığımız başka opsiyonlar da vardı. Bazen final paslarını atamadık. Rakibin alandan 2 oyuncu çıkarıp organizasyonlar yaptık. Bilgiye zaten açız. Bildiğimiz bazı şeyler vardı, onu uygulamaya çalışıyoruz. Oyuncu da bunu almaya çalışıyor. İyi bir galibiyet deplasmanda. Haftaya taraftarın müthiş desteklerine ihtiyacımız var." diyerek sözlerini noktaladı.