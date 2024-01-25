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Spor

Abdullah Avcı: Geçiş dönemi yaşıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kaybedilen Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak geçiş döneminde olduklarını belirten Avcı, 'Bunlar her takımın başına gelebilir. Kimsenin şüphesi olmaması gerekiyor. Taraftarımızdan rica ediyorum, onların varlığı bizi son derece iyi hissettirecektir.' yorumunda bulundu.

25 Ocak 2024 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Geçiş dönemi yaşıyoruz
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor mağlubiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

Avcı, maçta sakatlanan Hüseyin Türkmen için, "Hüseyin'in durumu ciddi duruyor. Aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana. Geçmiş olsun diliyorum. Yaşı iyi, umarım operasyonu iyi geçirerek buradan sağlıklı bir şekilde çıkar" dedi.

Deneyimli teknik adam sözlerine, "Oyun, aslında fena bir oyun olmadı. İyi mücadelenin olduğu, bizim biraz daha fazla topa sahip olduğumuz, bugün bence kaybetmeyi hak etmedik diye düşünüyorum. Bu işin içinde bu da var. Atanın kazanacağı bir müsabakaydı. Rakip değerlendirdi." diye devam etti.

Abdullah Avcı, "Trabzonspor bir geçiş dönemi yaşıyor. Bunlar her takımın başına gelebilir. Kimsenin şüphesi olmaması gerekiyor. Taraftarımızdan rica ediyorum, onların varlığı bizi son derece iyi hissettirecektir. Burada bir takım gerçekleri görmek gerekiyor. 2 tane sakatlıktan değişiklik yapıyorum bugün. Sakatlıktan çıkanlar, gidenler var, ne olacağını bilmediklerimiz var. Transferle ilgili çalışıyoruz. Hepsi bir arada geçerken, üçüncülüğü alma şansımız olduğunu da biliyorum. 2 maç üst üste kaybettik, üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu geçiş döneminde bizim yanımızda olsunlar. Trabzonspor bunun altında kalkar." diye devam etti.

Transferle ilgili soruya cevap veren Avcı, "Gerçekçi durumda hareket etmemiz gerekiyor. Bugün bir tane boşluğumuz var. Orsic'in performansını görmemiz lazım. Onun dışında bir tane boşluğumuz var. Bu konuda çalışıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Abdullah Avcı, "Tedavi edebileceğimiz Kasımpaşa maçı var. O yüzden taraftarımızı maça davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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