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Spor

Abdullah Avcı: Geldiğimiz günden beri bununla ilgili çalışma yapıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0'lık Ankaragücü galibiyeti sonrası maçı değerlendiren açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2020 Cuma 22:19 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 22:19
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Gol yememelerinin önemine değinen Avcı, "Geldiğimiz günden beri tespitimiz takım savunmasıyla alakalıydı, bunu daha önce de söylemiştim. Geçen sene 32 puan öne geçmiş maç içinde ve bunda geri düşmüş bir takım, Uğurcan'ın da en çok kurtarış yapan kaleci olmaması gerekiyor. Geldiğimiz günden beri bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Önde yetenekli oyuncularımız var." dedi.

"SON DERECE MUTLULUK VERİCİ"

Daha çok eksikleri olduğunu da belirten deneyimli hoca, "Bugün bir tık daha geçen haftadan iyisini yaptılar. Bir tane pozisyon belki verdik. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz, daha çok eksiğimiz var. 2 hafta, 6 puan, gol yememek, belki 3-4 adım attırdı bize ama hücum organizasyonlarına da adım adım gideceğiz. 2 hafta gol yemeden kazanmak son derece mutluluk verici. Oyuncularıma teşekkürler, açıklar, bilgiyi istiyorlar." dedi.

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