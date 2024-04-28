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Spor

Abdullah Avcı: Gelecek sezon bizi yalnız bırakmasınlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK'yı 4 golle mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2024 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Gelecek sezon bizi yalnız bırakmasınlar
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti.

Bu mücadele ardından bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Geçen sezon yoktum ve Trabzonspor taraftarı çok güzel duyguları hatırlattı. İnşallah, iki yıl önceki şampiyonlukta kalmayız ve bunu tekrar ederiz.

Trabzonspor'un inadını ifade etmiştim. Bugünkü geri dönüş de bunu gösteriyor. Tabii oyuncularımızın reaksiyonları da var. Kazanırken de kaybederken de analizlerimizi yapıyoruz. Biz bugün topa ne kadar fazla sahip olursak, o kadar fazla pozisyon olacağını söylemiştik. Top rakipteyken bu kadar temaslı değilsen, bu kadar kolay kaybetmeyeceksin. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.

Trabzonspor taraftarı olmayınca bir kişi eksik oynuyoruz. Gelecek sezon bizi yalnız bırakmasınlar.

TRANSFER İÇİN DENIS DRAGUŞ YANITI

Abdullah Avcı, transfer çalışmalarının ciddi bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Ciddi çalışmalar, mesafeler kat ediyoruz. Denis Draguş önemli bir oyuncu. Bugün de bize karşı ciddi bir performans sergiledi. Onuachu ile de olsun, diğerleriyle de olsun önümüzdeki sezonun planlamasını değerlendiriyoruz. Onuachu'yla konuştuğumu size söylememiş herhalde. Ben de söylemeyeyim aramızda kalsın o zaman. Daha fazla seçeneklerin olduğu bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız." şeklinde konuştu.

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