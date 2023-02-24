Abdullah Avcı: Gurur duydum takımımla

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, fazlasıyla hak ettikleri turun karşılığını alamadıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleriyle oynadıkları iki maçtaki 180 dakika net 12 pozisyon yakaladıklarını belirterek, "İlk maçta oyunu koparabilirdik. Bugün oyunda istek, coşku, organizasyon, yakaladığımız pozisyonlar vardı ancak pozisyon dönüşünde gol yedik." dedi.

Oyundan hiç kopmadıklarını ifade eden Avcı, "Penaltı kazanıyoruz, atamıyoruz. İlk yarı toplamda eşit olarak içeri giriyoruz. Oyunun içinde ikinci yarı tekrar kaldık. VAR'dan santimle dönen golümüz var. İptal edilen penaltımız var. İki maçta maksimal oyun iştahı, gol sayısı beklentisi olarak ancak bu kadar pozisyona girebiliyorsun, geriye dokunuş ve beceri kalıyor." diye konuştu.

Avcı, "Rakipte inanamadı herhalde." diyerek, "Futbolculuk, antrenörlük yaşamımda toplam üst üste bu kadar üstün oynayıp turu geçememek hakikaten üzüntü verici. İki maçın hak edişinin karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Fazlasıyla hak ettiğimiz turdu ama bunun karşılığını alamadık. Oyunun diğer taraftaki durumu bu, rakibi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, oyuncu değişiklikleriyle ilgili soruya, "Oyun üstünlüğü bizdeydi. Gol pozisyon sayısı bizdeydi. Yediğimiz goller merkezle alakalı değildi. Değişiklikler doğru gözüküyor. Ben de sonucun oyun ve değişiklikle ilgili olmadığını düşünüyorum" karşılığını verdi.



Avcı, transfer politikasına ilişkin ise, "2,5 sezondur bütün transferler benim okeyim ile oluyor. Transfer çözüm değil. Takım organizasyonu bir çözümdür. 27 ayda 3 kupa aldı bu takım. İnişler çıkışlar olacaktır. Kupa hedefi önünde duruyor. Türkiye Kupası hedefi var. Bugünden itibaren, zaten yaptığımız önümüzdeki senenin organizasyon çalışması." diye konuştu.

Basel Sportif Direktörü Heiko Vogel ise çok heyecanlı bir maç oynadıklarını belirterek, "Ben de bittim, takımımız da bitti. Gurur duydum takımımla. Takım, bütün bireyler maçtaki oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptı. İmkansızı başardık gibi oldu. Trabzonspor iyi oynayan takım, onlara karşı kazandık. Elimizdeki imkanlarla 2 gol attık." dedi.