Abdullah Avcı: Harika bir ikinci yarı oynadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

Abdullah Avcı, "Devre arasında taktik konuştuk. Maç önü belirlediğimiz bir plan vardı. Bazen bu planlar tutmaz. Planladığımız baskıyı yapamadık, yanlış yaptık. İkinci yarıda bu baskıyı nasıl yapmamız gerektiğini gösterdik. 3-0, 4-0 olmasına rağmen disipline devam ettik. Harika bir ikinci yarı oynadık diyebilirim. Bazen yeterli oluyoruz, bazen olamıyoruz. Bu sezon böyle ne yazık ki..." dedi.

"KEYFİNİ ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Türkiye Kupası'nda finaldeyiz, ligde üçüncüyüz. Bazen oyun beni de tatmin etmiyor. Bunun olmaması için gelecek sezona çok iyi hazırlanacağız. Finalin keyfini çıkarmak istiyoruz. Buraya gelen taraftarlarımın çok mutlu olduğunu biliyorum." diye devam etti.

Umut Bozok'la ilgili görüşlerini aktaran Abdullah Avcı, "Umut Bozok, iki sene öncesinin gol kralı. Küçümsemek için söylemiyorum ama Trabzonspor'da oynamak ile hedefleri daha düşük takımlarda oynamak farklıdır, baskı farklıdır. İyi çalışıyor, iyi bir profesyonel." dedi.

BEŞİKTAŞ İÇİN AÇIKLAMA

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, "Trabzonspor taraftarının ne istediğini bilen bir teknik adam var burada. Trabzonspor taraftarı çok sağduyulu bir taraftardır. Onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız. Sürdürülebilir bir oyun yaratmak için buradayız." sözlerini sarf etti.

Abdullah Avcı, Türkiye Kupası finalindeki rakipleri Beşiktaş için, "Beşiktaş, ligimizin 4 büyüğünden birisi. Onlar da bizim gibi sezonu kupayla kapatmak isteyecektir. Umarım Fair-Play ruhunda, güzel oyunun olduğu ve topun daha fazla oyunda kaldığı bir final olur." değerlendirmesinde bulundu.