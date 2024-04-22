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Spor

Abdullah Avcı hedefi Türkiye Kupası olarak belirledi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı hedefi Ziraat Türkiye Kupası olarak belirledi.

Sabah22 Nisan 2024 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
Abdullah Avcı hedefi Türkiye Kupası olarak belirledi!
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Kayserispor galibiyetiyle ligde üçüncülük iddiasını güşlendiren ve moral bulan Trabzonspor, çarşamba günü sahasında Karagümrük ile oynayacağı Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçını düşünmeye başladı.

Kayseri'de sergilenen futboldan çok memnun kalan ve soyunma odasında takımına teşekkür eden Abdullah Avcı, hafta içi çıkacakları mücadele için de kısa bir konuşma yaptı.

Sezonu kupayla bitirmenin önemine dikkat çeken 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Taraftarımıza bunu borçluyuz" dedi.

Avcı, "Sizden Türkiye Kupası'nı istiyorum . İlk maçta avantajlı skoru alıp rövanşa rahat çıkalım. Sonrasında ise final ve hedefe ulaşmak olmalı. Camiaya bu mutluluğu yaşatmalıyız" ifadelerini kullandı.

KAPTANLAR GÖREV BAŞINA

Bu arada takımın deneyimli isimleri Visca, Bardhi ve Uğurcan da arkadaşlarına hata yapma şansları olmadığını anlatacak.

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