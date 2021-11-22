Abdullah Avcı: Henüz hiçbir şey kazanmadık

22 Kasım 2021 Pazartesi 22:47 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:47

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşısında alınan 3-0'lık maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı, "Marek ve Bakasetas'ın olmadığı ilk maçımızı oynadık. İlk 15 dakikada iyi başlayamadık. Pas opsiyonlarında iyi değildik. Oyun bazen iyi olmaz ama bireysel performanslarla maça dönebilirsin. Şampiyon olan takımlarda bu çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Başarılı teknik adam ayrıca, "Taraftarımız bizi sevmeye ve bizimle olmaya devam etsin. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Sadece 3 puan ve bir galibiyet aldık. Hafta hafta devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Transfer sorusuna da yanıt veren Avcı, "Devre arasında transfer düşünüyoruz, çalışıyoruz" dedi.