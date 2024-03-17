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Spor

Abdullah Avcı: Hikayeyi tekrarlamak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinden önce açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2024 Pazar 20:03 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Hikayeyi tekrarlamak istiyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Fenerbahçe ve Trabzonspor bu ülkenin en önemli iki takımı."

"Teknik adamların 11 tercihleri her zaman tartışılır, maç önü tekrar konuşulur. Teknik adamlar 1 hafta boyunca strateji belirleyip oyuncuları belirlerler. Fenerbahçe'ye karşı bugün böyle oynamayı tercih ettik. Fenerbahçe 14 deplasmanda 13 galibiyet 1 beraberlik almış. Şampiyonluk stresi yaklaştıkça kaygı, endişe başlar. Biz de yaşadık bunları. Son haftalarda bireysel performansla ilerliyor gibi duruyorlar."

"Beşiktaş maçı ile birlikte yükselen bir grafiğimiz var. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu ülkenin en önemli iki takımı. Sporun içinde intikam gibi kelimeler yoktur."

"Hakemin konuşulmadığı, güzel bir futbol akşamı olsun. Fenerbahçe'nin ligdeki tek mağlubiyetini biz aldırdık ve orada güzel bir hikaye yazdık. Bu hikayeyi tekrarlamak istiyoruz. Fenerbahçe iyi bir takım, Avrupa'da da iyi gidiyorlar."

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