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Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası!

Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynayacağı maç hem Abdullah Avcı hem de yönetim için kader niteliği taşıyor. Kötü bir sonuçta radikal kararlar alınabilir. Gazişehir ve Bratislava önündeki yenilgiler bardağı taşırdı. Taraftarlar isyanın eşiğinde. Bugün alınacak bir beraberlik bile taşları yeniden oynatabilir.

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Beşiktaş'ın Başakşehir'le bugün oynayacağı maç kader niteliği taşıyor... Ligde 4 maçta sadece 4 puan alan ve Avrupa serüvenine yenilgiyle başlayan Kartal'da sabırlar taştı. Abdullah Avcı ve yanlış transferler yaptığı için topa tutulan yönetim açısından bu maç dönüm noktası özelliğinde.

AVCI'NIN KREDİSİ TÜKENİYOR

Takıma büyük umutlarla gelen ancak Beşiktaş'a beklediği sonuçları aldıramayan Avcı'nın kredisi tükeniyor. Bu maçta alınacak bir beraberliğin bile radikal sonuçlar doğuracağı öne sürülüyor.

TARAFTAR PATLAMA NOKTASINDA

Gazişehir ve Bratislava önünde alınan kötü sonuçlardan sonra isyanın eşiğine gelen taraftarın alınacak kötü bir sonuçta Abdullah Avcı ve yönetimi protesto edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

AVCI VE YÖNETİM ÇOK GERGİN

Başakşehir maçı öncesi hem teknik heyetin hem de yönetimin gergin olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bugün alınacak kötü bir sonuçta taşların yerinden oynaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF GALİBİYET

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş önünde hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyerek, "Kazanmak için gerekeni yapacağız" diye konuştu.

(Takvim)

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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