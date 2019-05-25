Abdullah Avcı için flaş iddia! Anlaşma sağlandı
Abdullah Avcı ile bugün ikinci görüşmesini yapacak Beşiktaş’ın transferi bitirmesi bekleniyor.
Beşiktaş, Abdullah Avcı dönemine hazırlanıyor. İlk kez 1 hafta önce siyah beyazlılar ile masaya oturan Avcı, kendisine yapılan teklife olumlu yaklaştı. Kararını vermek için sezon sonunu işaret eden Avcı, bugün Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri ile bir kez daha görüşecek.
Anlaşma sağlanması halinde, Abdullah Avcı en geç 1 hafta içinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
(Ntvspor)
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