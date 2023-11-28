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Spor

Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un bileği bükülmüyor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın göreve gelişinin ardından yakalanan form grafiği dikkat çekiyor. Bordo mavili ekip Avcı yönetiminde çıktığı 5 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

AA28 Kasım 2023 Salı 11:11 - Güncelleme:
Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un bileği bükülmüyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor.

Bordo-mavili takım, 47 gün önce ikinci kez takımın başına getirdiği Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, kendi evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0, EMS Yapı Sivasspor'la da 3-3 berabere kaldı.

PUAN ORTALAMASI 2,2

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 2,2 puan ortalamasıyla maçlarını oynuyor.

Bordo-mavililer, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda 1,65 puan ortalaması elde etti.

AVCI İLE 97 LİG MAÇINDA 13 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 97 lig maçında 55 galibiyet, 29 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyetle sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda bir maç cezası nedeniyle 37 maçta takımın başında çıkan Avcı ile 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.

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