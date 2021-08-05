Abdullah Avcı: İnsanın tüyleri diken diken oluyor

5 Ağustos 2021 Perşembe 20:28 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 20:28

Abdullah Avcı'nın maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Taraftarı burada görünce insanın tüyleri diken diken oluyor. Umarım bugünden itibaren taraftarlarımıza güzel cevaplar vererek mutlu ederiz. Onların desteği, belki bugün eksik olan tempomuza hızımıza yardımcı olacaktır."

"Avrupa kupalarında deneyimi olan bir takıma karşı oynayacağız. Oyun felsefesinde değişikliğe gittik. Oyun şunu istiyor; beraber hücum, beraber savunma. Öbür türlü aksiyon filmi gibi oluyor. Bunun en yakın örneğini EURO 2020'de gördük. Rakibi koşturmak gerekiyor."