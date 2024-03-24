İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2024 Pazar / 15 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı istedi, Fırtına düğmeye bastı! Trabzonspor'da rota yeniden Georgios Masouras
Spor

Abdullah Avcı istedi, Fırtına düğmeye bastı! Trabzonspor'da rota yeniden Georgios Masouras

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'da gündem yeniden Olympiakos forması giyen Georgios Masouras. Bordo mavili ekip 2 ay sonra serbest konuma gelecek Yunan oyuncuyu kadrosuna katmak için tekrardan düğmeye bastı. İşte transferin detayları...

Fanatik24 Mart 2024 Pazar 09:25 - Güncelleme:
Abdullah Avcı istedi, Fırtına düğmeye bastı! Trabzonspor'da rota yeniden Georgios Masouras
ABONE OL

Yeni sezon planlamasına erken başlayan ve Hırvat sol bek Barisic'in transferini bitirme noktasına getiren Trabzonspor'da, yoğun bir hareketlilik var. Özellikle yabancı transferinde nokta atışı takviyeler yapmayı hedefleyen Bordo-Mavililer'de, Yunan pazarından 3 isim gündeme gelmişti: Georgios Masouras, Fortounis (10 numara) ve Mady Camara (ön libero).

MASOURAS ÖN PLANA ÇIKIYOR

Olympiakos forması giyen ve kulüple sözleşmeleri bitecek olan 3 yıldız arasında Masouras ön plana çıkıyor. Abdullah Avcı'nın ilk döneminde çok istediği ve 2 kez girişim yapılan 30 yaşındaki milli oyuncu, sezon başında da listedeydi. Ancak Olympiakos'un yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi bir türlü gerçekleşmeyen Masouras, 2 ay sonra boşa çıkacak.

İSTİKRARIYLA FARK YARATIYOR

Sağ ve sol kanatta görev yapan Masouras, forvet arkasında da oynuyor. Bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 kez fileleri havalandıran, 7 de asiste imza atan Yunan yıldız, ülkesinin milli takımında ise toplamda 40 kez formayı terletti.

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Masouras, kariyeri boyunca hiç ciddi sakatlık yaşamadı. Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği başarılı futbolcu konusunda kısa zamanda girişimlerin başlaması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.