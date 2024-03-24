Yeni sezon planlamasına erken başlayan ve Hırvat sol bek Barisic'in transferini bitirme noktasına getiren Trabzonspor'da, yoğun bir hareketlilik var. Özellikle yabancı transferinde nokta atışı takviyeler yapmayı hedefleyen Bordo-Mavililer'de, Yunan pazarından 3 isim gündeme gelmişti: Georgios Masouras, Fortounis (10 numara) ve Mady Camara (ön libero).

MASOURAS ÖN PLANA ÇIKIYOR

Olympiakos forması giyen ve kulüple sözleşmeleri bitecek olan 3 yıldız arasında Masouras ön plana çıkıyor. Abdullah Avcı'nın ilk döneminde çok istediği ve 2 kez girişim yapılan 30 yaşındaki milli oyuncu, sezon başında da listedeydi. Ancak Olympiakos'un yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi bir türlü gerçekleşmeyen Masouras, 2 ay sonra boşa çıkacak.

İSTİKRARIYLA FARK YARATIYOR

Sağ ve sol kanatta görev yapan Masouras, forvet arkasında da oynuyor. Bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 kez fileleri havalandıran, 7 de asiste imza atan Yunan yıldız, ülkesinin milli takımında ise toplamda 40 kez formayı terletti.

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Masouras, kariyeri boyunca hiç ciddi sakatlık yaşamadı. Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği başarılı futbolcu konusunda kısa zamanda girişimlerin başlaması bekleniyor.