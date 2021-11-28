Abdullah Avcı: İyi, organize bir takıma karşı oynadık

28 Kasım 2021 Pazar 18:48 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 18:48

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"BURADA İYİ ANILARIM VAR"

Olimpiyat Stadyumu'nda iyi anıları olduğunu söyleyen Avcı, "Karagümrük benim futbolcu olarak beni piyasaya sunan bir takım. Öyle bir çıkış yaptım orada. Tarihi, geçmişi, kültürü, geldiği nokta, Süleyman Başkanın networkü olması, oynadığım en iyi saha planı olan takımlardan birine karşı oynadım. Olimpiyat Stadı benim çalıştığım bir stad. Burada iyi anılarım da var." dedi.

"TAKIMIMLA BERABER OLMAKTAN MUTLUYUM"

Takımıyla mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Her iki takımda hücumda savunmada değişik formasyonları var. Oynadığımız en ciddi takımlardan bir tanesi. Oyuncu eksikliği olabilir bazen ama organizasyon seni ayakta tutabilir. 1.5'uncu dakikada 3 tane doğru baskı yaptık. 3. bölgede merkezi kapatıp kenarlara yönlendirdik. Sonrasında fırsatlar yakaladık. Doğru zamanda yakaladığımız gol var. Oyunun bütünü bence şu; ne yapmaya çalıştıysam, ne istediysem oyuncu grubu buna cevap verdi. Hedefe gitmek, şampiyonluğa oynamak takım savunmasını daha iyi yapmaktan geçiyor. Topun arkasından koştular bugün ama bunu çok iyi yaptılar. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Adana Demirspor'la maçımız var. Taraftarımızı bütün tribünleri doldurmaya bekliyoruz. Savunmayı ve hücumu beraber yapacağız. Bugün 14. haftada bitti sadece, kupa falan almadık, 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla beraber olmaktan mutluyum. Oyun disiplinine sadık kaldıkları için mutluyum. İyi, organize bir takıma karşı oynadık." ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"

Maç maç baktıklarını dile getiren Abdullah Avcı, "Hiç okumuyor, hiç bakmıyorum. Tek maç tek maç, parça parça bakıyoruz. Oyun ve taktik disipline sadık kaldık. Benim için önemli olan buydu." şeklinde konuştu.

"KASKET HOŞUMA GİDİYOR"

Son olarak kasket için de konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü, "İstanbul'a gelmişken eve gideceğim. 1 gün izin yapacağız. Kasket eski bir alışkanlık, taraftar da istiyor, benim de hoşuma gidiyor." diyerek sözlerini noktaladı.