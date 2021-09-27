Abdullah Avcı: İzleyenlerin ''İyi ki Trabzonspor var'' dediği bir takım seyrettirmek istiyoruz

27 Eylül 2021 Pazartesi 19:55 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 19:55

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor ile oynayacakları lig maçı öncesi konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

"Son antrenmanda taktik çalışabildik. Alanyaspor, 6 maçın 3'ünü Çağdaş Hoca ile 3'ünü Bülent Hoca ile oynadı. Topa sahip olma oyunu oynuyorlar, Bülent Hoca ile birlikte takım savunmasını ön plana çıkarıyorlar. Biz de hücum opsiyonlarını çalıştık. Sahada bunu en iyi şekilde uygulamaya çalışırız.

6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik var. Oyun gelişiyor, gelişmeye devam edecek. Destek ve sabır istiyoruz. Bunu yapıyorlar. Onların gücü bizim için çok önemli.

TV'den izleyen futbolseverlerin iyi ki Trabzonspor var dediği bir takım seyrettirmek istiyoruz. Umarım bugün de onlardan bir tanesi olur."