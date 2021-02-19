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Spor

Abdullah Avcı: Kağan Moradaoğlu çok özgüvenli

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

19 Şubat 2021 Cuma 19:45 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 19:46
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Abdullah Avcı'nın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Güzel duygular ve güzel anılarla geçti benim Başakşehir zamanlarım. Burasını hep güzel hislerle hatırlayacağım. Bu stada ilk defa rakip antrenör olarak geliyorum.

Geçen senenin şampiyonuyla karşılaşıyoruz. Skor anlamında sıkıntılı olsa da kadro olarak çok genişler. Çok ciddiye almamaız gereken bir takım. Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz biz de... Özellikle Aykut hoca geldikten sonraki analizlermizi yaptık.

Senelerdir 'o eksik bu eksik' denir ama ben hep bir organizasyon olarak baktım. Oyunlar oynanır sonuçlar alınır. Hep kazanmak istersin, ama ben yine de güzel duygularla ayrılacağıma inanıyorum.

Kağan çok genç bir kaleci... Çok özgüvenli şekilde antrenmanlarda oynuyordu. Umarım sahada da aynı şekilde mücadele eder. Umarım Kağan, Erce, Arda hepsi Trabzonspor'a uzun seneler hizmet ederler. Çok iyi bir kaleci yatırımı var burada...

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