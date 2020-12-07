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Spor

Abdullah Avcı: Kaliteli bir takımla oynayacağız

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı 2'de 2 ile yoluna devam ediyor. Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan bordo mavililerde teknik direktör Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

07 Aralık 2020 Pazartesi 19:48 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 19:49
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Abdullah Avcı'nın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Her maçı kazanmak son derece değerli. İlk 2 maçtan farklı olarak daha kaliteli bir takımla oynayacağız. Onlar da çıkış yapmak isteyecekler. Djaniny son 2 maç sonradan oyuna girmişti. 

Tony devamlı oynuyordu. Tony'nin yerine Bilal oynayacak. O da yetenekli bir oyuncu. Önemli olan organizasyonu nasıl oynayacağımız. Her maçı kazanmak son derece değerli. Bir sonraki oyunu daha hızlı kat etmeni sağlıyor. 2 maçtan daha farklı oyuncu kalitesi yüksek bir oyun oynayacağız. Her maç zor. Özellikle son 5 haftadaki süreçleri var onların. Çıkış yapmak isteyecekler. Rıza hocaya geçmiş olsun diyoruz. İyi gidiyormuş. Raşit Karasu ağabeyimiz ilk A takımdaki takım ağabeyim. Nasip oldu bunla olmak. Benim için bir şanstı. Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

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