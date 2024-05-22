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Spor

Abdullah Avcı: Kazananın alkışlandığı bir akşam olsun

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi konuştu. İyi bir mücadele olacağına değinen Avcı, 'Üslubumuzun çok karışık olduğu bu dönemde kaybedenin kazananı alkışladığı bir akşam olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Kazananın alkışlandığı bir akşam olsun
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesi açıklamalarda bulundu.

Ahmet Suat Özyazıcı gibi bütün kupaları kazanmak istediğini söyleyen Avcı, "Final oynamak harika bir şey. 159 takım arasından 2 takım finalde şu anda. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez kazanmış bu kupayı, eşitlemek istiyoruz. Ahmet Suat Özyazıcı gibi Trabzonspor ile bütün kupaları alan teknik direktör olarak anılmak istiyorum. Karşımızda bu ülkenin en değerli takımlarından Beşiktaş var. İyi bir mücadele olacak. Analizleri yaptık. Bireysel olarak yetenekli oyuncuları var. Bizde takım anlayışı biraz daha iyi gibi. Final oynamak çok değerli. Üslubumuzun çok karışık olduğu bu dönemde kaybedenin kazananı alkışladığı bir akşam olmasını diliyorum." dedi.

"ÜSLUBUMUZA DİKKAT EDELİM"

Finallerin önemine değinen Avcı, "Final oynamak herkes için değerlidir, herkes kazanıyor aslında. Kaybeden de madalya alıyor maç sonunda. Yarıştığım tüm kategorilerde oyunu ve oyuncuyu geliştirmeye çalıştım ve bu işin mükafatı olan kupaları kazanmaya çalıştım. Final oynayan her takım başarılıdır. Futbolun iyileştirme gücünün dışına çıkmayalım lütfen, üslubumuza dikkat edelim. Bu hafta bitince herkes transferleri konuşmaya başlayacak ve yarış devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon hakkında konuşan Avcı, "6 aydır gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Transferlerin yüzde 50'si bitti şu an itibarıyla. Kupayı kazandığınızda kendimizi daha cüretkar hissedebiliyorsunuz. Umarım bunu kullanabiliriz." dedi.

Son olarak Beşiktaş kaptanı Necip Uysal için konuşan Avcı, "Necip ile 7 ay çalışma fırsatı buldum, harika bir insan. Bir tanesi de bizim yanımızda (Uğurcan). Altyapımızdan gelmiş ve şu an takım kaptanlığı yapıyor. Bu oyunculara ülke olarak sahip çıkmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

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