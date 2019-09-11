Lige istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta hedef, galibiyet serisi yakalamak. Milli arada oyun şablonu üzerinde duran teknik direktör Abdullah Avcı, saha içi liderliğini Adem Ljajic'e verdi. Formundan ve idmanlardaki hırsından memnun olduğu Boşnak asıllı yıldızla yakından ilgilenen tecrübeli hoca Ljajic'in savunma görevlerini üzerinden alıp takımı saha içinde yönlendirmesini istedi.

Organize atak geliştirmekte zorlandıklarını belirten Avcı "Sadece topun daha çok bizde olması yetmez. Atak organizasyonlarını da etkili yapmalıyız. Rakibe baskı kurup sonuç alamazsak bunun bir manası yok" dedi.

KEYİF ALMALIYIZ

Bütün topların Ljajic'te toplanmasını isteyen tecrübeli teknik adam Boşnak asıllı oyuncuya ayrıca kaleyi gördüğü yerden şut çekmesi talimatını da verdi. Ljajic'in serbest oyuncu olarak kullanacak olan Avcı, Elneny'yi ise daha çok savunmaya yardımcı isim olarak görevlendirecek.

Gazişehir ile başlayan bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini oyuncularına anlatan başarılı hoca "Kazandıkça kendimize olan güvenimiz gelecek. Bu da oyundan keyif almamızı sağlayacak. Bir işi keyifle yaparsanız da başarı mutlaka gelir" ifadelerinde bulundu.

(Türkiye)