Abdullah Avcı: Kazanıp rahatlayalım

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlamak isteyen Trabzonspor, bugün küme düşme potasının bir puan üzerinde yer alan Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesi oyuncularına moral yüklemesi yapan teknik direktör Abdullah Avcı, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. İşlerinin kolay olmayacağını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Rakip maça büyük önem veriyor. Biz kazanıp rahatlayalım. Tek düşüncemiz bu olmalı ve bu yüzden oyun planına bağlı kalmaya devam etmeliyiz. Kalan haftalarda üçüncülük hedefimize ve kupaya bu kadar yakınken sonuna kadar gitmemiz gerekiyor" dedi.

Bu arada bordo-mavili takımda sınırda olan Batista Mendy, Rayyan Baniya, Uğurcan Çakır ve Berat Özdemir sarı kart görmeleri durumunda Samsunspor maçında cezalı olacak.