Abdullah Avcı: Kazanma alışkanlığına devam etmek istiyoruz

27 Kasım 2020 Cuma 19:33 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 19:33

Ankara Eryaman stadında oynanacak mücadeleden bordo mavililer mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı mücadele öncesi açıklamalarda bulundu:

'Öncelikle dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi Maradona bize fantastik oyunlar seyrettirdi. Bütün futbol ailesine başsağlığı diliyorum. Yılmaz Vural hocamız 2. kez koronavirüsle uğraşıyor altından kalkacağını düşünüyorum.

"KAZANMA ALIŞKANLIĞINA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"



Dünya bu şekilde sağlığı yaşarken futbolun iyileştirme gücü ayakta tutacaktır. Kazanma alışkanlığına devam etmek istiyoruz. Uzun zaman gol yemeden kazanmış kadro var. Planda sadece 1 bölgede değişiklik var. Hafta arası iyi geçti, oyuncuların enerjisi yukarı çıkmaya başladı. Kazanmaya devam edersek oyunumuzda yükselmiş olacak. Bazen insanlar her türlü oyunu 90 dakikada görmek istiyor. Yoğun bir trafiğe gireceğiz. Devre arası yok, en güzelini yapmaya çalışacağız. Hafta hafta gidiyoruz, parça parça gidiyoruz iyisini yapmaya cebimize koymaya çalışacağız'