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Spor

Abdullah Avcı: Kazanmak için geldik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:33 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:33
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Kadro tercihi için konuşan Abdullah Avcı, "Ekuban sakatlıktan çıktı. Vitor'un cezası bitti. Zaman zaman rakibe göre formasyonda değişiklik yapabiliyoruz. Rakip analizine göre böyle bir formasyon deneyeceğiz." dedi.

Sonuna kadar "Her şeyden evvel oyun planlarına uygun, rakibe ne zaman baskı yapacağız, top bize geçtiğinde çözüm noktalarını çalıştık. Kazanmak için geldik. Kazanıp ligin sonu gelmişken 3 olur mu, 3'ten bir şey olur mu? Sonuna kadar bunu zorlayacağız. Hem oyunu, hem oyuncuları, hem de kazanma isteğini görmek isteyeceğiz. Gelecek adına bir fotoğraf göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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