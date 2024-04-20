Abdullah Avcı: Kazanmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

İyi bir hafta olsun. Ligde üçüncülük hedefimiz ve Türkiye Kupası için doğru bir yerde duruyoruz. Ligdeki puan ve avantajlı durumu devam ettirmek için kazanmak istiyoruz.

Onuachu için minimum 30 dakika gözüküyor gibi. Tabii ki ağrıları var ama bunun içinde bu süreçte ihtiyacımız olursa onu da bu şekilde kullanmak istiyoruz.

YABANCI VAR HAKEMİ

Abdullah Avcı: Bol şans, başarılar diliyorum ona. Bu konularla ilgili çok fazla konuşmuyorum. Bir takım kararlar alınıyor, bunların verimliliğini zaman içerisinde göreceğiz. Hocaya başarılar diliyoruz, Allah yardımcısı olsun.