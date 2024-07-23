Abdullah Avcı, Konferans Ligi maçı öncesi ilk 11'i şekillendiriyor

Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun ilk resmi müsabakasına UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Ruzomberok maçıyla birlikte çıkacak. Takıma katılan yeni isimlerle birlikte yoğun bir kamp dönemi geçiren bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok müsabakasının 11'ni şekillendirmeye çalışıyor. Yeni transferlerin yanı sıra takıma katılacak yeni oyuncularla birlikte büyük bir değişime gitmiş olacak Karadeniz ekibi, önümüzdeki günlerde oturmuş kadrosuyla taraftarlarıyla buluşacak.

Bordo-mavililerde, hazır olması halinde Uğurcan Çakır'ın kaleyi korumasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağ bekte Ozan Tufan, savunmada ise Mendy ve Denswill'in oynaması da muhtemel görünüyor. Sol bekte Barisiç, onun önünde ise Lundstram, Bardhi, Cihan Çanak, Vısca, Trezeguet ve Draguş şeklinde bordo-mavililerin maça çıkması bekleniyor.

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Trabzonspor, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da özel uçakla Trabzon'dan Poprad'a gidecek. Aynı gün TSİ 19.00'da mücadelenin oynanacağı MFK Futbol Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. İdman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncu TSİ 18.30'da yine stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.