Abdullah Avcı: Konyaspor ile bir lig maçı oynayacağız, final oynamayacağız

9 Şubat 2022 Çarşamba 23:25 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 23:30

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında konuştu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Ahmetcan Kaplan, geldiğimde A takıma çıkmıştı. 15 aydır buradayız. Mesafe kat ediyor, bizim için önemli bu. Her şeyiyle umarım üstüne koyarak devam eder." dedi.

Kazanma alışkanlığını devam ettirmek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Kazanma alışkanlığına ve kazanmaya devam etmek istiyoruz. Trabzonspor tarihi boyunca kupalar kazanmış bir takım. Enteresan bir gol yedik. Ondan sonra oyunun içinde kalmaya çalıştık. Genç oyuncular vardı, bugün ilk defa oynayan isimler vardı. Oyunda dalgalanmalar vardı ama bugün kazanmak son derece önemliydi. Hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı ayrıca, "Konyaspor maçı neden konuşuluyor bilmiyorum. Bir lig maçı oynayacağız. Trabzonspor taraftarı davetlerimize geliyor. Bunu uyguluyorlar. Büyük adımlar atıyoruz, biletleri hemen tüketmişler yine. Birlikte savunma, birlikte hücum yapalım. Harika bir sene, harika bir kulüp, harika bir şekilde devam ediyoruz. Bir lig maçı oynayacağız. Bir final oynamayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.