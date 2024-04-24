Abdullah Avcı: Kupaya 3 adım uzaktayız

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor.

"KUPAYA SADECE 3 ADIM UZAKTAYIZ"

Teknik direktör Abdullah Avcı bu maç öncesi oyuncularına bir konuşma yaparak, "Sezonu kupa ile tamamlamaya sadece 3 adım uzaktayız. Ve bu sadece bizim mücadelemiz ile alakalı. Biz kazanırsak, iyi oynarsak o kupa bizim." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakı, Thomas Meunier, Batista Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Edin Visca, Enis Bardhi, Nicolas Pepe, Fountas, Enis Destan.