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Spor

Abdullah Avcı: Kupaya 3 adım uzaktayız

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, oyuncularına konuşma yaptı.

Sabah24 Nisan 2024 Çarşamba 11:46 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Kupaya 3 adım uzaktayız
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor.

"KUPAYA SADECE 3 ADIM UZAKTAYIZ"

Teknik direktör Abdullah Avcı bu maç öncesi oyuncularına bir konuşma yaparak, "Sezonu kupa ile tamamlamaya sadece 3 adım uzaktayız. Ve bu sadece bizim mücadelemiz ile alakalı. Biz kazanırsak, iyi oynarsak o kupa bizim." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakı, Thomas Meunier, Batista Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Edin Visca, Enis Bardhi, Nicolas Pepe, Fountas, Enis Destan.

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