İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2024 Pazartesi / 13 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2101
  • EURO
    35,036
  • ALTIN
    2529.78
  • BIST100
    10713.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Abdullah Avcı kupaya tam motive!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına odaklanmış durumda. Başarılı teknik adamın tek hedefi bu sezonu bir kupa ile kapamak.

Fanatik20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Abdullah Avcı kupaya tam motive!
ABONE OL

Trabzonspor, en yakın takipçisi Başakşehir'i deplasmanda devirip bitime 1 hafta kala lig üçüncülüğünü garantilerken, gözler tamamen Türkiye Kupası Finali'ne çevrildi.

1-0'lık galibiyet sonrası takımını kutlayan teknik direktör Abdullah Avcı, soyunma odasında oyuncularından kupayı istedi.

"TARİHE ADINIZI YAZACAKSINIZ"

Avcı, "Öncelikle yüksek konsantrasyon ve enerjinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Disiplinli ve akıllı oynayarak kazandık. 2 finalimiz var demiştik. İlki tamam. Şimdi sıra diğerinde. Perşembe akşamı çok daha yüksek bir enerji ve kazanma arzusu istiyorum. Size inanıyorum. Kupayı alıp, Trabzonspor tarihine adınızı yazdıracaksınız. Kariyerinize bir kupa daha eklemek, bu büyük kulübün taraftarını mutlu etmek sizin elinizde. Bunu unutmayın. Hepinize güveniyorum" sözleriyle öğrencilerini motive etti.

TEK EKSİK PARÇA

Olimpiyat Stadı'nda oynanacak kupa finalinin biletlerini çıktığı gibi tüketen yaklaşık 37 bin Bordo-Mavili taraftar, 23 Mayıs Perşembe saat 20.45'te başlayacak mücadelede Trabzonspor'un en önemli itici gücü olacak. Trabzonspor'un başında daha önce lig şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Abdullah Avcı, tek eksik parça olan Türkiye Kupası'nı da alıp; koleksiyonu tamamlamak istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.