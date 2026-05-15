  • Abdullah Avcı Lig Radyo'ya konuştu! “Fenerbahçe hayalimdi”
Abdullah Avcı Lig Radyo'ya konuştu! “Fenerbahçe hayalimdi”

Teknik direktör Abdullah Avcı, Lig Radyo'da yayınlanan Gol Yolları programında Erke Tümer'in sorularını cevapladı. Avcı, gündem ve kariyeri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 18:41 - Güncelleme:
Teknik direktör Abdullah Avcı, Lig Radyo'da yayınlanan Gol Yolları programında Erke Tümer'in sorularını yanıtladı. Avcı, gündem ve kariyeri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE HAYALİMDİ"

Özellikle kamuoyunda oluşan algılar nedeniyle zaman zaman geri planda kaldığını ifade ederek, en büyük hatasının 'Sıcak iletişim kuramamak' olduğunu söyledi.

Avcı, Beşiktaş dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaşanan süreçlerin kendisini yıprattığını belirterek: 'Benim bir tek hatam oldu, o da sıcak iletişim yapamadım. Beşiktaş süreci, yaşananlar karşısında konuşmak istemediğim için süreç beni dışarıda bıraktı. Beşiktaş'ta hocalık yaparken, duygusu yoğun olan bir süreç geçirdim. Orada çok önemli deneyimler yaşadım.' dedi.

"SOSYAL MEDYA HAYATIMI 3 KEZ ETKİLEDİ"

Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medyanın kariyerindeki bazı kritik dönemeçleri doğrudan etkilediğini söyledi. Avcı; Fenerbahçe teknik direktörlüğü ihtimali, A Milli Takım süreci ve Trabzonspor'daki ikinci ayrılığı sırasında sosyal medyanın belirleyici rol oynadığını ifade etti.

'Sosyal medya benim hayatımı 3 kere ciddi şekilde etkiledi. İlk olarak Fenerbahçe teknik direktörlüğü sonra milli takım süreci ardından ise Trabzonspor'dan 2. dönem ayrılışım. Fenerbahçe sürecinde konuşma bile yokken yaşananları hepimiz biliyoruz.'

Özellikle Fenerbahçe ile ilgili süreçte henüz resmi bir görüşme dahi yapılmadan yoğun bir gündem oluştuğunu belirten Avcı, yaşananların kariyerinde önemli bir kırılma yarattığını söyledi.

"FENERBAHÇE'NİN HOCASI OLMAYI ÇOK İSTEMİŞTİM"

Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklayan Avcı, sarı-lacivertli kulübü çalıştırmayı çok istediğini dile getirdi.

'Trabzonspor gibi büyük bir yerde yaşadığım şampiyonluktan sonra Fenerbahçe beni istediğinde ben Fenerbahçe'nin hocası olmak çok istemiştim. Yapabileceğime çok inanıyordum. Dediğim gibi sosyal medyadan gerçekleşmedi. Bu benim için bir hayal kırıklığıdır. Gerçekleşmedi ve hayata başka bir şekilde devam ettim.' ifadelerine yer verdi.

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

