İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı: Ligde üçüncülük ve kupa hedefimiz var
Spor

Abdullah Avcı: Ligde üçüncülük ve kupa hedefimiz var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu tamamlamak istediklerini söyledi.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:22 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Ligde üçüncülük ve kupa hedefimiz var
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine anneler gününü kutlayarak başlayan Avcı, kendileri için artık geride 3 maç kaldığını belirterek, "Lig'de üçüncülük hedefini ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Her zaman söylüyorum taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. MKE Ankaragücü maçıyla birlikte cezaları sona erecek ve önümüzdeki sezon onlara çok ihtiyacımız var. 12 adam olarak hep yanımızda olsunlar. Böyle oyunların konsantrasyonu çok zor oluyor. Çalıştığımız noktalardan golleri bulduk bu bizim için sevindirici. Skordan dolayı oyundan kopmaların olduğu süreçlerde yaşadık. Skoru bulduktan sonra sakatlık ihtimaline karşı değişiklikler yaptık. Oyunu değil oyuncuları değiştirdik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum "dedi

Gelecek sezonla ilgili olarak ise Avcı, "Oyuncularla bire bir iletişimlerim devam ediyor. Transfer süreçleri çok çabuk sonuçlanan süreçler değil. Hem mevcut oyuncular için hem transfer yapılması istenen oyuncular için. Oyuncularım karakterli insanlar hem kiralık olanları var hem de kadromuzda olanları var. Hep birlikte hedefimiz var. Ligde üçüncülük ve kupa hedefimiz var. Oyuncularım bunun içinde olmayı çok istiyorlar. Bir problem yaşamıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Gelecekle ilgili planlarımızı ben bire bir oyuncularla konuşup anlatıyorum. Sonraki süreci ise başkanımız ve yönetim kurulumuz yürütüyor. 23 Mayıs'a kadar oynayacağımız müsabakalardan sonra bu süreci daha hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.