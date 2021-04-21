21 Nisan 2021 Çarşamba 22:13 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:27

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Edgar Ie'nin golüyle 1-0 öne geçtiği Galatasaray maçının uzatma dakikalarında yediği golle yıkıldı. Bu maç sonrasında Bordo Mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçı sonrası açıklamaları:

Çok sinirliyim, çok üzgünüm. Sinirliyim çünkü 2 haftadır 95. dakika gol yiyoruz. Çok üstün oynadığımız bir oyun var. Şampiyon olabilmen için futbolda anları doğru oynaman gerekir. Son 5 maç rakiplerinden iyi oynuyorsun ama anları yakalayamadığın için puan kaybediyorsun.

Üzgünüm, çok emek veriyorlar, her şeyi iyi yapıyorlar ancak anı doğru oynamayınca puan kaybediyorsun. Bu konuda çok sinirliyim. Bu kadar emek verdiğin oyunu eline alıyorsun ama maçı veriyorsun. Trabzonspor forması ağırdır. Mavisi çok önemli başarılarla doludur. Hedefi yakalamak üzereydik. Önümüzdeki sene bu hedefi yakalamak için her şeyi yapacağız. Oyundan memnunum ama anları yakalayamadığımız için kızgınım.

Kalecin topu elinden kaçıracak araya adam kaçıracaksın. Oyunun güzelliklerini yaparken, anları da doğru yapacaksın. Futbol akıl oyunudur, kahramanlık oyunu değildir.