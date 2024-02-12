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Spor

Abdullah Avcı maça 2 değişiklik ile başladı!

Evinde Hatayspor'u ağırlayan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, hafta içi Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

12 Şubat 2024 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Abdullah Avcı maça 2 değişiklik ile başladı!
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Trabzonspor, hafta içinde Gençlerbirliği ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Mehmet Can Aydın'ın yerine yeni transfer Meunier'i tercih etti. Umut Güneş'in yerine ise Berat Özdemir, görev aldı.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası finalinde mücadele eden Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.

MEUNİER İLK KEZ İLK 11'DE

Trabzonspor'un ara dönemdeki tek transferi Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, ilk kez yeni takımında ilk 11'de forma giydi.

Gençlerbirliği maçında 46. dakikada Mehmet Can Aydın'ın yerine oyuna giren Belçikalı oyuncu, bu kez aynı futbolcunun yerine 11'de sahaya çıktı.

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