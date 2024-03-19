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Spor

Abdullah Avcı: Maçı alabilirdik ama olmadı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına seslendi.

Takvim19 Mart 2024 Salı 11:01 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Maçı alabilirdik ama olmadı
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Trabzonspor ligdeki 3.'lük konumunu korumaya devam ederken, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozdu.

Yenilginin yanı sıra maç sonunda çıkan olayların da oyuncuları bir hayli etkilediği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise futbolcularına maç sonunda kısa bir konuşma yaparak, ortaya koydukları performans nedeniyle kutladı.

Avcı, "Devre arasında size oyuna dahil olacağımızı söylemiştim ve bunu yaptınız. Hatta maçın ikinci yarısını domine eden taraf oldunuz. 2-0'a rağmen iyi reaksiyon gösterdiniz. Maçı alabilirdik ama olmadı." dedi.

Abdullah hoca, Fenerbahçe maçında yaptıkları yerleşim hatalarını oyuncularına anlatırken, "Milli ara sonrasında takım savunmasını daha da güçlendirici önlemler alacağız. Hedeflerimiz devam ediyor. Lig 3.'lüğünden sonra kupayı da müzemize götürmek istiyoruz. Bunları başaracak gücümüz var." diye konuştu.

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