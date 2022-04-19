Abdullah Avcı: Mutlu sona az kaldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etmelerinin ardından konuştu.

Mücadeleyi anlatan Avcı, "Kayserispor, buraya gelirken ligde rahatlamış, kupayı hedef koymuş ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı elemiş bir takım. Burada da çok fantastik bir maç oynadık. 2-0'dan geri döndüğümüz maça göre hazırlandık. Beni mutlu eden şu; Karagümrük maçında da böyle olmuştu, oyunu domine eden, forse eden, oyunun hep içinde olarak kazanılması beni mutlu etti. Çok geçiş vermedik, faullerden, duran toplardan rakip bir şeyler yapmaya çalıştı ama hep oyunun içinde kaldık. Hiç sallanmadan devam etmek çok güzel. Lig, kupa 41. maçı oynadık. Oyun olarak hiç sallanmadık." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Taraftara teşekkür ediyorum. Bu oyuna sadakat gösteriyorlar. Destekliyorlar, sabırlılar. Bu yolculuğa beraber çıktık. İki kupa da bizim için hedef ve ikisine de birlikte gidiyoruz. Genelde birlikte sevindik, üzüntümüz yok gibi, koskoca bir sezonda. Mutlu sona az kaldı." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, "Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. Desteklerine devam etsinler. En ufak bir kaygıları olmasın. Onların düşüncelerini biliyorum. Burada hep birlikte sevineceğiz. Yolun sonuna doğru geldik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.