Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk planları yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda siyah-beyazlı yöneticilier girişimlerini sürdürüyor. Kamp çalışmalarına devam eden Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan sürpriz bir karar geldi. Tecrübeli teknik adam kadroda görmek istemediği ismi yönetime iletti.

Beşiktaş yönetimi Avcı'nın bu isteğinin ardından hemen gönderilmek istenen ismin bölgesine yeni bir oyuncu almak için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV'den kadroya dahil edilen Isimat-Mirin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi. Fransız stoperin istediği oyun tarzına ayak uyduramadığını belirten Avcı, teklif gelmesi halinde değerlendirebileceklerini yönetime iletti.

27 yaşındaki defans oyuncusuna Fransa 2. Ligi takımlarından Valenciennes'in talip olduğı iddia edilmişti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la 14 maça çıkan oyuncu, 27 yaşındaki Fransız futbolcu Beşiktaş'la 14 maça çıkarken 1215 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)