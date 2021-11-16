Abdullah Avcı onay verdi! Trabzonspor'da Uğur Çiftçi harekatı

Fanatik 16 Kasım 2021 Salı 10:16 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 10:16

Savunmanın soluna transfer yapacak olan Trabzonspor, kadrodaki yabancı oyuncu sayısını göz önünde tutarak, öncelikle yerliye yöneldi.

Yurtiçindeki 1 numaralı hedef; Uğur Çiftçi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Uğur konusunda olumlu görüş belirtmesinin ardından Bordo-Mavililer harekete geçti. Temasların, başkanlar düzeyinde başladığı öğrenilirken, önümüzdeki haftalarda süreç hızlanacak. 29 yaşındaki başarılı oyuncu, sezon başında da Trabzonspor'un gündemindeydi. Hatta Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yaz döneminde Uğur için Trabzonspor teklif yapmıştı. Biz daha önce Mert Hakan ve Emre Kılınç gibi oyuncuların önünü açtık" demişti.

ŞAMPİYONLUK VE MİLLİ FORMA...

Uğur Çiftçi'nin, kulüplerin uzlaşması halinde Trabzonspor formasını giymeyi çok istediği öğrenilirken, şampiyonluk mücadelesinin içinde bulunarak A Milli Takım hedefine de daha rahat ulaşacağını düşünüyor. Sivasspor'la 1.5yıl daha kontratı bulunan Uğur, bu sezon çıktığı 12 lig maçında 1 asist yaptı.