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Spor

Abdullah Avcı: Oyun kalitesi bazen olmayacak ama ruh olacak

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi.

22 Aralık 2020 Salı 19:17 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 19:22
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Oyun iyi olmamasına rağmen kazandıklarını söyleyen Avcı, "Hatayspor iyi bir takım. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Burada ilk defa kaybettiler. Her oyunu oynayabilen oyuncuları var. 

7. gün 3. maç. 1 tanesi 120 dakika. 13-14 oyuncu üzerinden gidiyoruz. Yorgunluk bu maçta çıktı. Hayat sana bir takım deneyimler kazandırıyor. Oyun tatmin etmeyecek ama pragmatik olmak zorundayız. Bugün biraz öyleydi. Trabzonspor'un oyun kalitesi bazen olmayacak ama ruhu, mücadele gücü olacak. 

6 maçta 2 gol yedik, kazanıyoruz, takımın enerjisi yukarı doğru çıkıyor. Zaman içerisinde bir takım şeyler gelişecek. Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var. Şu an geldiğimiz noktada yukarı doğru başımızı kaldırdık. Geçiş dönemini doğru kullanıyoruz. Önümüzde cumartesi günü önemli bir maç var. 4 gün önemli. 

Trabzonspor taraftarının da enerjisini biliyoruz, bize veriyorlar. Onlar bize dışarıdan destek olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

"KAZANARAK HIZLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hücum için de çalışmalar yaptıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Hala çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Oyunun her parçasını oynamak zorundayız. Parçadan bütüne doğru giderek çalışıyoruz. Bazen gol yiyeceğiz, bireysel hata olacak ama minimum olacak. Hücum aksiyonlarına çalışıyoruz ama zordur, çok tekrar gerektirir. Kolay kolay gelişmez. Kazanarak hızlandırmaya çalışıyoruz." dedi.

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