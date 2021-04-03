Abdullah Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum

DHA 03 Nisan 2021 Cumartesi 19:24 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 19:24

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise iyi bir maç oynadıklarını ancak sonuca yansıtamadıklarını belirterek, "Ligimizin en zor deplasmanlarından Sivasspor'a misafir olduk. Özellikle kadro kalitesi olan, birkaç oyunu çok iyi oynayabilen, lige uygun oynayabilen bir takım. Oyun o şekilde başladı. Direkt oyunu, pasları, kenar ortaları en fazla yapan ve geçişleri kullanan bir takım. Top rakipteyken özellikle sıcak teması en fazla yapan takım. Buna karşı savunmada parçalara da bütününe de çalıştık.

Oyunun bütününde top rakipteyken duran toplarda Sivasspor için öncelik olan bir durumdu. Ve pozisyon vermedik gibi. Yani çok tehlikeli bir durum yaşamadık. Topun bizde olduğu bölümde de özellikle bu maçla ilgili rakibin de adam adama oynamasıyla da alakalı hem topa sahip olup hem de yeni bir formasyon denemiştik.

Onda neler yapabileceğimizi gördük. Bazen yürüyerek ceza sahasının oraya kadar geldik, bazen final pası yapamadık, bazen de girdiğimizi kaçırdık. Bazen de çabuk kayıplar yaptık. Geri döndük, oyalamaları çabuk yaptık. Bence rakipten bir üstün oynadık. Ancak çok yeterli miydi kazanmak için, belki yeterli değildi.

Ama sonuçta zor bir deplasmandan bugün itibariyle 1 puanla dönüyoruz. Çok fazla değil, 2 değişiklik yapabildik. Seçeneklerim fazla yoktu, özellikle ön taraf için. Döndükten sonra salı günü de bir müsabakamız var. Hafta içi de lig tekrar devam edecek. Tekrar kazanma alışkanlığına başlamak için salı günkü müsabakayı kazanmalıyız. İki cezalımız var bugün. En iyi şekilde çabuk dinlenerek, hazırlanacağımızı düşünüyorum. Sivasspor, ligde senelerin deneyimli ve en renkli takımlarından bir tanesi. Onlara başarılar diliyorum. Oyuncularımı da bu zor deplasmanda oyunu hep ellerinde tuttukları için tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.