Abdullah Avcı: PlayStation gibi istiyorum

16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:53 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:53

Oyunun her anını doğru oynamaları gerektiğini kaydeden Avcı, "Skor iyi, oyunun belli bölümleri iyi. Hazırlık dönemimiz iyi geçti, kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Maç oynamak, tekrar yapmak önemli. Topa sahip olma, organizasyonel ataklar gerçekleştirme, oyunun başında skoru alma, bunlar güzel. Hücumda nasıl iştahlıysak, savunmada da aynı iştahlı olmamız gerekiyor. Oyunun her anını doğru oynamamız gerekiyor. Takım savunması önemli, bu dünya futbolunda böyle. Her anı doğru oynamamız lazım. Sezon başı, sıcaklar çok fazla, oyuncuların antrenman verilerinde de ona göre devam ediyoruz. Oyuncuların sakatlık riskini de indirmeye çalışıyoruz. Önümüzde bir Roma, arkasından Sivas müsabakası var. Başlangıcı daha dinamik, daha topa sahip olan bir takım olma yolunda adım atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Takım savunması için mücadele verdiğini söyleyen deneyimli hoca, "Oyuncu profili değişti, daha bir antrenman yapan Cornelius da gol atabiliyordu. Yetenekli oyuncu sayısı artınca problemi çözme durumu artıyor ancak bazı zaaflar da olabiliyor. Bunun için ekiple çalışmalarımız var. Bildiğimiz şeyler ama tekrarlarla olacak. Ben mükemmeliyetçiyim, öyle tekrarlarımız oldu ki PlayStation gibi istiyorum ve bu beni yoruyor, oyuncuyu da yorabilir. Biz hataları minimuma düşüreceğiz. Savunma ve hücum bir anda değişmiyor, magnetlerle oynanan bir oyun değil bu. Sabır gerekiyor." dedi.